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Giriş Tarihi: 5.10.2021 10:56 Son Güncelleme: 5.10.2021 10:56

Facebook.com çöktü mü, neden açmıyor? Facebook web masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılmıyor?

Facebook.com çöktü mü, neden açmıyor? Facebook web masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılmıyor?

4 Ekim Pazartesi akşamı WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarında yaşanan erişim problemi için milyonlarca kullanıcı araştırma yapmaya devam ediyor. Uygulamalara erişim problemi yaşayan kullanıcılar, sorunun bugün de devam edip etmeyeceğini öğrenmek için son açıklamaları takip ediyor. Öte yandan; "Facebook.com çöktü mü, neden açmıyor? Facebook web masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılmıyor?" sorularına da yanıt aranıyor. Peki; Facebook.com çöktü mü, neden açmıyor? Facebook web masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılmıyor? İşte konu ile ilgili gelen son açıklamalar!

Milyonlarca kullanıcı 4 Ekim Pazartesi günü yaşanan Instagram, WhatsApp ve Facebook için erişim sorunu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Resmi açıklamalar yakından takip edilirken aynı zamanda masaüstü için uygulamalarda da sıkıntı olduğu iddiası geldi. Hal böyle olunca; "Facebook.com çöktü mü, neden açmıyor? Facebook web masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılmıyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; Facebook.com çöktü mü, neden açmıyor? İşte son bilgiler.

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problem sona erdi. Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verildi.

Başka bir deyişle Facebook, erişim sorununa neden olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada 'Ayrıca, bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok' ifadelerine yer veren sosyal medya devi, 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

FACEBOOK HİSLERİ YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu. Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

"GERÇEKTEN HERKESE MERHABA"

Instagram, Facebook, ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşanırken Twitter'ın resmi hesabından "Gerçekten herkese merhaba" paylaşımı yapıldı. Bir süre sonra WhatsApp'tan gönderinin altına "Merhaba" yanıtı geldi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey de WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Facebook.com çöktü mü, neden açmıyor? Facebook web masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılmıyor?
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