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Giriş Tarihi: 5.10.2021 13:21

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, fragman geldi mi?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, fragman geldi mi?

ATV ekranlarına her Çarşamba akşamı gelen Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizi 3.sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Merakla beklenen Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Peki; Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, fragman geldi mi? İşte diziye dair bilgiler.

Merakla beklenen Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Yeni bölüm tanıtım fragmanı da gelmiş olup fragmanda Bala Hatun'un gebe olduğu söyleniyor ve bu habere Malhun Hatun çok şaşırıyor. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm yayın tarihi ve bilgiler.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri 6 Ekim'de başlıyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında, Bala Hatun'u gebe olduğu söyleniyor. Malhun Hatun bu habere çok şaşırıyor. Fragman Osman Bey'in, 'Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim. Kiminle dost kiminle düşman kalacağımı da.' sözleri ile sona eriyor.

6 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kuruluş Osman tekrar

Kuruluş Osman 3. Sezon 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, fragman geldi mi?
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