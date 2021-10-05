Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, fragman geldi mi?

Merakla beklenen Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Yeni bölüm tanıtım fragmanı da gelmiş olup fragmanda Bala Hatun'un gebe olduğu söyleniyor ve bu habere Malhun Hatun çok şaşırıyor. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm yayın tarihi ve bilgiler.