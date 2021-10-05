Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, fragman geldi mi?

Merakla beklenen Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Yeni bölüm tanıtım fragmanı da gelmiş olup fragmanda Bala Hatun'un gebe olduğu söyleniyor ve bu habere Malhun Hatun çok şaşırıyor. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm yayın tarihi ve bilgiler.
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri 6 Ekim'de başlıyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında, Bala Hatun'u gebe olduğu söyleniyor. Malhun Hatun bu habere çok şaşırıyor. Fragman Osman Bey'in, 'Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim. Kiminle dost kiminle düşman kalacağımı da.' sözleri ile sona eriyor.
6 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kuruluş Osman tekrar
Kuruluş Osman 3. Sezon 2. Tanıtımı yayınlandı | Video