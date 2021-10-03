Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 3. Sezon 2. Tanıtımı yayınlandı | Video
Kuruluş Osman 3. Sezon 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 3. Sezon 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

03.10.2021 | 11:47

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Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile 6 Ekim Çarşamba akşamı sezona başlayacak atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın üçüncü sezon afişi yayınlandı. Yeni sezon afişi yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Yeni sezon fragmanları ile büyük ilgi gören ve tıklanma rekorları kıran ‘Kuruluş Osman’, üçüncü sezon afişiyle de iddiasını ortaya koydu. Afişte Osman Bey’in yanı sıra Malhun Hatun ve Bala Hatun; dizinin yeni karakterleri Turgut Bey, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris, Harmankaya Tekfuru’nun kardeşi Mari Kosses ve İnegöl Tekfuru Nikola yer aldı.

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Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile 6 Ekim Çarşamba akşamı sezona başlayacak atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon afişi yayınlandı. Yeni sezon afişi yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Yeni sezon fragmanları ile büyük ilgi gören ve tıklanma rekorları kıran 'Kuruluş Osman', üçüncü sezon afişiyle de iddiasını ortaya koydu. Afişte Osman Bey'in yanı sıra Malhun Hatun ve Bala Hatun; dizinin yeni karakterleri Turgut Bey, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kosses ve İnegöl Tekfuru Nikola yer aldı.

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