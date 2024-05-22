Bala Hatun ve Melike Hatun yüzleşti! Melike Hatun’un oyunları gün yüzüne çıktı
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 161. Bölümünde Bala Hatun, Melike Hatun’un tüm oyunlarını ortaya çıkardı.
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