Video Kuruluş Osman Osman Bey Mekece’yi aldı
Osman Bey Mekece’yi aldı

Osman Bey Mekece’yi aldı

16.05.2024 | 00:44

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 160. Bölümünde Osman Bey’in Mekece’yi alması bölüme damga vurdu.

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