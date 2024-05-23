Osman Bey, Ulcay’ın cezasını işte böyle kesti! İbrahim Bey ve Melike Hatun yurduna dönüyor
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 161. Bölümünde Osman Bey, Ulcay’ın cezasını tek hamlede kesti.
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