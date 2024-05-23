Video Kuruluş Osman Osman Bey, Ulcay’ın cezasını işte böyle kesti! İbrahim Bey ve Melike Hatun yurduna dönüyor
Osman Bey, Ulcay’ın cezasını işte böyle kesti! İbrahim Bey ve Melike Hatun yurduna dönüyor

Osman Bey, Ulcay’ın cezasını işte böyle kesti! İbrahim Bey ve Melike Hatun yurduna dönüyor

22.05.2024 | 23:51

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 161. Bölümünde Osman Bey, Ulcay’ın cezasını tek hamlede kesti.

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