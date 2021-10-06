A Milli Takım’da Cengiz Ünder ve Merih Demiral takımla çalıştı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirilen milliler, akşam antrenmanına ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra pas, şut çalışması ve geçiş oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kalede yapılan taktik çalışmayla sona erdi.