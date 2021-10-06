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Giriş Tarihi: 6.10.2021 22:12 Son Güncelleme: 6.10.2021 22:21

A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Merih Demiral takımla çalıştı!

AA
A Milli Takım’da Cengiz Ünder ve Merih Demiral takımla çalıştı!

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Tedbir amacıyla dünkü çalışmaya katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, akşam antrenmanında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirilen milliler, akşam antrenmanına ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra pas, şut çalışması ve geçiş oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kalede yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

CENGİZ VE MERİH TAKIMLA ÇALIŞTI!

Tedbir amacıyla dünkü çalışmaya katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, akşam antrenmanında yer aldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de idmanı izledi.

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Merih Demiral takımla çalıştı!
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