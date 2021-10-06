Önceki teknik adamlar da benzer istatistiklere sahiplerdi ama "Defansif" oynatıyor denilerek, başta kendi taraftarları tarafından eleştiriliyordu. Halbuki Finansal Fair Play ortamında limitli transferler yaptığınız zaman, taraftarın beklentisini karşılayacak kaliteyi de yakalayamıyorsunuz. Pereira ilk geldiğinde de defansif bir hocaydı, Fenerbahçe tek farklı maçlar kazanıyordu. Şimdi de değişen bir şey yok. Belki de 25.5'la en genç yaş ortalamasında olan takımını kurdu ve coşkuyla oynuyor.