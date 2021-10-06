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Giriş Tarihi: 6.10.2021 11:37 Son Güncelleme: 6.10.2021 11:43

Son dakika: Galatasaray'da transfer için karar verildi! En az 10 milyon Euro...

Son dakika: Galatasaray’da transfer için karar verildi! En az 10 milyon Euro...

Bu sezon genç oyunculara yatırım yapan Galatasaray, karşılığını da almaya başladı. Son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın genç oyuncularına transfer teklifleri geliyor. Orta sahada Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan kanatlarda Kerem Aktükoğlu, forvette Halil Dervişoğlu'na forma şansı veren Fatih Terim futbolcularına güveniyor.

Süper Lig'de 8 maçta topladığı 14 puanla sekizinci sırada yer alan Galatasaray'da Ocak ayının planları da şimdiden yapılıyor. Bonservis bedeli ödenmeden geçen sezon kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa takımları da tekliflerini hazırlamaya başladı. Oyun stiliyle dikkat çeken ve milli takıma kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedeli belli oldu.

Hem Lazio hem de Marsilya maçlarında takımının kaleye en yakın ismi olan Kerem Aktürkoğlu, Stefan Kuntz'un da aday kadrosunda yer aldı.

Kerem iki sezon önce Erzincanspor'da forma giyerken Fatih Terim'in kendisine güvenmesiyle Galatasaray'ın ilk 11 oyuncularından biri oldu.

Yabancı kontenjanı nedeniyle üç Türk futbolcu oynatmak zorunda olan Galatasaray'da Kerem'in performansı alkış alıyor.

BUNDESLİGA'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEKLİF!

Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre Kerem Aktürkoğlu'na Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg talip oldu. 22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere milli arada başlayacak.

Kerem ile Galatasaray arasındaki sözleşme 2024'te sona erecek. Galatasaray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için bonservis bedelini de belirledi.

EN AZ 10 MİLYON EURO!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Wolfsburg'tan en az 10 milyon Euro isteyecek.

Fatih Terim'in de onay vermesi durumunda genç oyuncu Ocak ayında Bundesliga'ya transfer olabilir.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 35 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 7 gol atarken 3 de asist yaptı.

Kerem, milli takım formasını da 4 kez giydi.

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