Hem Lazio hem de Marsilya maçlarında takımının kaleye en yakın ismi olan Kerem Aktürkoğlu, Stefan Kuntz'un da aday kadrosunda yer aldı.
Kerem iki sezon önce Erzincanspor'da forma giyerken Fatih Terim'in kendisine güvenmesiyle Galatasaray'ın ilk 11 oyuncularından biri oldu.
Yabancı kontenjanı nedeniyle üç Türk futbolcu oynatmak zorunda olan Galatasaray'da Kerem'in performansı alkış alıyor.
BUNDESLİGA'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEKLİF!
Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre Kerem Aktürkoğlu'na Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg talip oldu. 22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere milli arada başlayacak.
Kerem ile Galatasaray arasındaki sözleşme 2024'te sona erecek. Galatasaray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için bonservis bedelini de belirledi.
EN AZ 10 MİLYON EURO!
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Wolfsburg'tan en az 10 milyon Euro isteyecek.
Fatih Terim'in de onay vermesi durumunda genç oyuncu Ocak ayında Bundesliga'ya transfer olabilir.
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 35 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 7 gol atarken 3 de asist yaptı.
Kerem, milli takım formasını da 4 kez giydi.