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Giriş Tarihi: 7.10.2021 17:01 Son Güncelleme: 7.10.2021 17:08

Galatasaray'dan Arthur Cabral atağı! Fatih Terim hayran kaldı...

Galatasaray’dan Arthur Cabral atağı! Fatih Terim hayran kaldı...

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemine Basel'in Brezilyalı genç yıldızı Arthur Cabral geldi. Fatih Terim'in 23 yaşındaki golcüyü çok istediği iddia edildi.

Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de çok istediği Basel 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Arthur Cabral'ı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın mevcut kadrosunda forvet hattında Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu bulunuyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, Terim'in, İsviçre Ligi takımlarından Basel'de top koşturan Arthur Cabral'a hayran kaldığı ve mutlaka alınması raporu verdiği belirtildi.

68 yaşındaki teknik adam, Brezilyalı golcünün alınması durumunda uzun bir süre forvet problemi yaşanmayacağını vurguladığı öğrenildi.

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek futbolcu için Basel'in yüksek bir bonservis bedeli istemeyeceği kaydedildi. Cabral'ın, güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

2019'da Brezilya ekiplerinden Palmeiras'tan transfer edilen Arthur Cabral, geçen sezon Basel formasıyla çıktığı 17 maçta 20 gol attı ve 6 asist yaptı.

23 yaşındaki Brezilyalı golcü, Basel kariyerinde toplamda ise 93 maçta 58 gol attı ve 15 asist kaydetti.

YEDLIN GİDİYOR!

G.Saray'da Boey'in sakatlığında gelen şansı iyi değerlendiremeyen ve performansıyla sınıfta kalan Yedlin'e yol göründü. Devre arası takımdan gönderilecek olan ABD'li sağ bekin yerine yerli bir isim alınarak Boey'in yedeklenmesi sağlanacak.

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Galatasaray'dan Arthur Cabral atağı! Fatih Terim hayran kaldı...
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