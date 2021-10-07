Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in de çok istediği Basel 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Arthur Cabral'ı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın mevcut kadrosunda forvet hattında Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu bulunuyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, Terim'in, İsviçre Ligi takımlarından Basel'de top koşturan Arthur Cabral'a hayran kaldığı ve mutlaka alınması raporu verdiği belirtildi.
68 yaşındaki teknik adam, Brezilyalı golcünün alınması durumunda uzun bir süre forvet problemi yaşanmayacağını vurguladığı öğrenildi.
Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek futbolcu için Basel'in yüksek bir bonservis bedeli istemeyeceği kaydedildi. Cabral'ın, güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
23 yaşındaki Brezilyalı golcü, Basel kariyerinde toplamda ise 93 maçta 58 gol attı ve 15 asist kaydetti.
YEDLIN GİDİYOR!
G.Saray'da Boey'in sakatlığında gelen şansı iyi değerlendiremeyen ve performansıyla sınıfta kalan Yedlin'e yol göründü. Devre arası takımdan gönderilecek olan ABD'li sağ bekin yerine yerli bir isim alınarak Boey'in yedeklenmesi sağlanacak.