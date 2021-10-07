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Giriş Tarihi: 7.10.2021 11:52

OBP puanı nedir? OBP puanı hakkında ÖSYM’den açıklama geldi!

OBP puanı nedir? OBP puanı hakkında ÖSYM’den açıklama geldi!

ÖSYM tarafından OBP puanı hakkında açıklama yapıldı. Bu kapsamda; “OBP puanı nedir?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ortaöğretim Başarı Puanı olarak bilinen ve ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanı olarak belirtilen OBP puanı nedir? İşte bilgiler ve ÖSYM açıklaması.

Kısaca ifade edilmek gerekirse; okul puanı olarak kullanılan ve ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanı olarak bilinen "OBP puanı nedir?" sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM, OBP puanı hakkında da açıklama yaptı. İşte "OBP puanı nedir?" sorusunun yanıtı hakkında bilgiler.

OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

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OBP puanı nedir? OBP puanı hakkında ÖSYM’den açıklama geldi!
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