2005 doğumlu Emre, İngiltere'nin gözde genç oyuncuları arasında...

'HARRY KANE TİPİ BİR GOLCÜ...'

Stoke City akademi şefi Owen, Emre için 'Harry Kane tipi bir santrafor' dedi. Emre'nin asıl özeliğinin bitiriciliği olduğunu ifade eden Owen, genç futbolcunun deneyimli bir profesyonel gibi yaşadığını söyledi.