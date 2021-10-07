16 yaşındaki Emre Tezgel'in gelişimi yakından izleniyor. Stoke City'nin büyük önem verdiği genç yıldız daha önce Syrenka Kupası'nda parladı. O kupada turnuvanın oyuncusu seçilen Emre, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor.
Daily Mail'in haberine göre Emre Tezgel için Manchester United'ın ilgisi var. Altyapıdan çıkardığı oyuncularla dikkat çeken Manchester United, Emre için oldukça ısrarlı.
Eğer Emre Tezgel, profesyonel sözleşme için Manchester United'ı seçerse Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacak.
Manchester United'ın mevcut kadrosunda altyapıdan çıkan oyuncular dikkat çekiyor. Kaleci Dean Henderson, Tom Heaton, Jesse Lingard, Mason Greenwood ve Marcus Rashford, United altyapısında yetişti.
GUARDİOLA DA PEŞİNDE!
Emre Tezgel'in performansını Premier Lig devleri yakından takip ediyor. Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City, Emre'yi çok istiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU CHELSEA...
Şampiyonlar Ligi'ni son kazanan takım olan Chelsea de Emre'yi takip eden takımlar arasında yer alıyor.
Hem Manchester City hem Chelsea hem de Manchester United, Emre'yi isteyen takımlar arasında...
Daha önce aynı turnuvada Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'ın da turnuvanın oyuncusu ödülü aldığı ortaya çıktı.
Portekiz ve Hollanda maçlarında fileleri sarsan Emre Tezgel, İngiltere'nin en büyük potansiyelleri arasında yer alıyor.
2005 doğumlu Emre, İngiltere'nin gözde genç oyuncuları arasında...
'HARRY KANE TİPİ BİR GOLCÜ...'
Stoke City akademi şefi Owen, Emre için 'Harry Kane tipi bir santrafor' dedi. Emre'nin asıl özeliğinin bitiriciliği olduğunu ifade eden Owen, genç futbolcunun deneyimli bir profesyonel gibi yaşadığını söyledi.
Geçen sezon U-18'deki ilk maçına çıkan Emre Tezgel, 23 maçta 7 gol kaydetti.