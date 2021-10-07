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Giriş Tarihi: 7.10.2021 07:27 Son Güncelleme: 7.10.2021 07:28

Son dakika: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Avrupa'dan 4 talip var! Transferde Burak Yılmaz detayı...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçeli Altay Bayındır’a Avrupa’dan 4 talip var! Transferde Burak Yılmaz detayı...

Son dakika...Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 19 puan toplayan Fenerbahçe, milli araya lider olarak girdi. Sarı-lacivertli takımın bu başarısındaki en önemli faktör ise Altay Bayındır'ın kaledeki performansı oldu. Kalesinde sadece 6 gol gören genç file bekçisi şimdiden Avrupa'nın devlerini peşinde takmış durumda. Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ın formasını giydiği Lille'i yanı sıra 3 Avrupa devi daha milli kaleci için yakın takipte. Kanarya'nın Altay Bayındır için istediği bonservis bedeli ise belli oldu.

Son dakika...Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ederken yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturmasında önemli katkısı olan Altay Bayındır da Avrupa devlerinin gözdesi durumunda. Kanarya'nın milli kalecisi şimdiden 4 takımın radarına girmiş durumda. Altay Bayındır'ın bonservis bedelini belirleyen Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacak.

Fenerbahçe ilk 8 haftalık periyodu lider olarak geçerken, bunda Süper Lig'in en az gol yiyen iki kalecisinden biri olarak Altay Bayındır büyük rol oynadı. Ve bu performans sonucu eski bir hikâye yeniden canlandı.

23 yaşındaki milli eldiven, Avrupa devlerinin gündemine geldi. Altay'ın talipleri arasında tanıdık bir kulüp var.

Son yıllarda Türk futbolcuları kadrosuna katarak gündeme gelen Lille, Altay'ı yakın takipte.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Fransız ekibi, 23 yaşındaki file bekçisi için yakın temas halinde.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan ve oynadığı futbolla Avrupa'da ses getiren Ajax da Altay'ı gündemine aldı.

Kulüp kultürü gereği hep genç oyunculara şans veren ve futbol dünyasına yıldız futbolcular kazandıran Hollanda ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerini sürdürdüğü İnter de Altay Bayındır'ı izleten Avrupa devlerinden biri.

Bu 3 kulübün yanı sıra İngiliz ekibi Newcastle United'ın da Altay Bayındır için teklif yapabileceği ifade ediliyor. Son dönemde Okay Yokuşlu, Ozan Kabak, Ozan Tufan gibi milli futbolcular İngiltere'ye transfer olmuştu. Altay da bu isimlerin arasına katılabilir.

GELECEĞİN KAPTANI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Sarı-lacivertli kulübe ulaşan resmi bir teklif şu an için yok. Ancak kulislerde ve Avrupa basınında Altay'ın ocak veya en geç temmuz ayında Avrupa'ya transferi çok yüksek bir ihtimal olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe yönetimi ise sessizliğini koruyor. Kendilerine gelen bir teklif olmadığı sürece Altay konusunun gündemlerinde olmadığını ifade ediyorlar.

Başkan Ali Koç'un başarılı kaleci için belirlediği taban fiyatın 20 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Koç, geleceğin kaptanı olarak gördüğü Altay'ı astronomik bir ücret gelmedikçe kesinlikle satmaya sıcak bakmıyor.

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Son dakika: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Avrupa'dan 4 talip var! Transferde Burak Yılmaz detayı...
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