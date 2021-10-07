Son dakika... Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeniden yapılanma harekatı başlatan Galatasaray, Fatih Terim'in istekleriyle birlikte kadroda büyük değişikliklere gitti. Takımı gençleştiren sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde de bu yönde hamleler yapacak. Aslan'ın hedefindeki iki futbolcu da netleşti. Yaz transfer döneminde alınamayan Gedson ve İrfan Can için kulüpleri ile yeniden görüşülecek. İşte detaylar...