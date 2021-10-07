WhatsApp Web neden açmıyor ve giriş yapmıyor? WhatsApp web çöktü mü, giriş sorunu düzeldi mi?

Sosyal medya platformlarından WhatsApp'ta yaşanan sıkıntıların bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde erişim sıkıntısı yaşanan uygulamanın sorunlarının çözüldüğü açıklanmasına karşın WhatsApp Web girişi sorunu yaşanıyor. Uygulamanın masaüstü ve taracıyı sürümünü kullananlar, WhatsApp web girişi yaparken sorunla karşılaşıyor ve giriş sağlayamıyor. Hâl böyle olunca, WhatsApp web neden açmıyor ve giriş yapılmıyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, WhatsApp web çöktü mü, neden açmıyor ve sorunu nasıl düzelir konusuyla ilgili son gelişmeler
Geçtiğimiz günlerde yaşanan erişim sıkıntısının ardından WhatsApp Web'in masaüstü ve tarayıcı uygulamasında da sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Kullanıcıların bir kısmı WhatsApp Web'e giriş yapamıyor.
Özellikle sosyal medyada WhatsApp web giriş sorunu ile paylaşımlar yapılıyor.
Kullanıcılar, uygulamayı bilgisayardan kaldırıp yeniden yüklediklerinde giriş yapabildiğini; ancak bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra yeniden giriş yapamadıklarını belirtiyor.
WHATSAPP WEB NEDİR?
WhatsApp Web, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın masaüstü versiyonudur. Ancak masaüstünde uygulamayı kullanabilmek için iOS, Android, Windows Phone gibi işletim sistemine sahip bir akıllı telefonda WhatsApp kullanıcısı olmanız gerekiyor, çünkü uygulama verileri mobil uygulamadan masaüstüne aktarıyor.
NASIL KULLANILIR?
Bunun için iki seçenek oluyor. Bunlardan ilki "www.whatsapp.com" adresine giderek buradan Mac ya da Windows için masaüstü uygulamayı indirmeniz. Saniyeler içinde indirilebilen uygulamanın kurulumuna tıkladığınızda WhatsApp Web masaüstünüze kuruluyor. Kurulumun ardından QR kodu telefonunuzda WhatsApp uygulamasına tanıtarak uygulamayı kullanabiliyorsunuz.
Bir diğer seçenek ise "web.whatsapp.com" adresine gidin ve yine mobil WhatsApp uygulamanıza barkod QR kodu tanıtın. Böylece buradan da uygulamayı kullanabilirsiniz.