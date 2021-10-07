WhatsApp Web neden açmıyor ve giriş yapmıyor? WhatsApp web çöktü mü, giriş sorunu düzeldi mi?

WHATSAPP WEB NEDİR?

WhatsApp Web, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın masaüstü versiyonudur. Ancak masaüstünde uygulamayı kullanabilmek için iOS, Android, Windows Phone gibi işletim sistemine sahip bir akıllı telefonda WhatsApp kullanıcısı olmanız gerekiyor, çünkü uygulama verileri mobil uygulamadan masaüstüne aktarıyor.

NASIL KULLANILIR?

Bunun için iki seçenek oluyor. Bunlardan ilki "www.whatsapp.com" adresine giderek buradan Mac ya da Windows için masaüstü uygulamayı indirmeniz. Saniyeler içinde indirilebilen uygulamanın kurulumuna tıkladığınızda WhatsApp Web masaüstünüze kuruluyor. Kurulumun ardından QR kodu telefonunuzda WhatsApp uygulamasına tanıtarak uygulamayı kullanabiliyorsunuz.

Bir diğer seçenek ise "web.whatsapp.com" adresine gidin ve yine mobil WhatsApp uygulamanıza barkod QR kodu tanıtın. Böylece buradan da uygulamayı kullanabilirsiniz.