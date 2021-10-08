Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi gün yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı?" sorularının yanıtları, yeni hafta ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. Koronavirüsle mücadele, aşı çalışmaları, vaka sayıları, okulların son durumu, yüz yüze eğitim gibi önemli konu başlıklarının kritik toplantıda ele alınması bekleniyor. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte kritik toplantıya ilişkin son bilgiler.