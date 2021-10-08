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Giriş Tarihi: 9.10.2021 01:05

Milli ara ne zaman bitecek? 2021 Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek?

Milli ara ne zaman bitecek? 2021 Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek?

A Milli Futbol Takımımızın Norveç ile karşılaşmasının ardından futbolseverler, milli ara ne zaman bitecek, kaç gün sürecek soruları araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere milli ara, 3 Ekim Pazar saat 19.00'da oynanan Rizespor, Galatasaray maçının sona ermesiyle birlikte başladı. Peki, Milli ara ne zaman bitecek? 2021 Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek?

Milli ara ne zaman sona erecek, kaç gün sürecek soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye Norveç ile karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 öne geçtiği karşılaşmada beraberliğe razı oldu. Peki, Milli ara ne zaman bitecek? 2021 Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Milli ara, 3 Ekim Pazar saat 19.00'da oynanan Rizespor, Galatasaray maçının sona ermesiyle birlikte başladı. 11 Ekim'de oynanacak Letonya maçından sonra milli ara sona erecek.

LİGLER TEKRAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 Ekim Pazar günü milli araya giren Spor Toto Süper Lig, 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan Başakşehir, Beşiktaş 9. hafta mücadelesiyle kaldığı yerden devam edecek.

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Milli ara ne zaman bitecek? 2021 Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek?
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