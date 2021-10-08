Milli ara ne zaman sona erecek, kaç gün sürecek soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye Norveç ile karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 öne geçtiği karşılaşmada beraberliğe razı oldu. Peki, Milli ara ne zaman bitecek? 2021 Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek?



MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Milli ara, 3 Ekim Pazar saat 19.00'da oynanan Rizespor, Galatasaray maçının sona ermesiyle birlikte başladı. 11 Ekim'de oynanacak Letonya maçından sonra milli ara sona erecek.

LİGLER TEKRAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 Ekim Pazar günü milli araya giren Spor Toto Süper Lig, 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan Başakşehir, Beşiktaş 9. hafta mücadelesiyle kaldığı yerden devam edecek.