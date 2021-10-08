Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 8.10.2021 10:37 Son Güncelleme: 8.10.2021 10:50

Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Uzun yıllardır tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Son dakika... Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, uzun yıllardır kendisi hakkında açılan tecavüz davasıyla uğraşıyor. Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Kathryn Mayorga'nın bu iddiası Portekizli futbolcu ve avukatları tarafından reddedilmişti. 2009'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz iddiasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2009 yılında Kathryn Mayorga isimli mankene tecavüz ettiği ileri sürülen Ronaldo, uzun senelerdir bu konu hakkında suçsuz olduğunu ifade ediyor. Nevada hakimi verdiği kararla davanın seyrini değiştirebilir.

Son dakika: Uzun yıllardır tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Mayorga, o dönem Ronaldo'nun 25 yaşında olduğunu ve gece kulübünde tanıştıklarını daha sonra otel odasında Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

Son dakika: Uzun yıllardır tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Ronaldo da cinsel birlikteliğin karşılıklı rızaya dayanarak olduğunu belirtip tecavüz iddiasını kesin bir dille reddetmişti.

Son dakika: Uzun yıllardır tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı

SON DAKİKA: RONALDO'NUN TECAVÜZ DAVASINDA YENİ GELİŞME!

2009'daki saldırı iddiasından sonra Las Vegas yargıcı, hukuk ekibinin çalıntı belgeler kullandığını söyledi. Nevada'daki sulh hakimi, Kathryn Mayorga'nın iddialarına karşı Ronaldo ve avukatlarının yanında yer aldı.

Son dakika: Uzun yıllardır tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Sulh yargıcı Daniel Albregts, Kathryn Mayorga'nın avukatı Leslie Mark Stovall'ı, davayı çalıntı belgelere dayandırmakla suçladı.

Son dakika: Uzun yıllardır tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Ronaldo hakkındaki tecavüz iddiasının makul bir şüphenin ötesine geçemeyeceği bu nedenle hiçbir suçlama yapılamayacağı ifade edildi.

Son dakika: Uzun yıllardır tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Daha önce beş kez Ballon d'Or'u kazanan Cristiano Ronaldo, bu sezon başında Manchester United'a transfer olmuştu.

Son dakika: Uzun yıllardır tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Ronaldo bu sezon Premier Lig'de oynadığı dört maçta üç kez gol sevinci yaşadı. Manchester United'ın en önemli oyuncularından biri olan Ronaldo, İtalya'da da Juventus kariyeri boyunca 134 maçta 101 gol atmıştı.

Son dakika: Uzun yıllardır tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Portekizli yıldız bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçta da fileleri sarsmayı başardı.

Son dakika: Uzun yıllardır tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Deplasmandaki Young Boys maçında takımının ilk golünü atan Ronaldo, son Villarreal maçında da son dakikada sahneye çıkarak galibiyet golünü atmıştı.

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Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
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