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Giriş Tarihi: 8.10.2021 14:14

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2021 YDS sınavı kaç dakika sürüyor?

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2021 YDS sınavı kaç dakika sürüyor?

ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan YDS tarihi merak ediliyor. ÖSYM, YDS başlangıç saatine adaylara hatırlatırken sınav salonlarına katılım saatine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Lisans programı mezunları ile lisans öğrenimi devam eden öğrencilerin ağırlıklı olarak katıldığı YDS'ye ilişkin hatırlatma yapıldı. Peki YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2021 YDS sınavı kaç dakika sürüyor? İşte 2021 YDS ile ilgili bilgiler…

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, hafta sonu adayların katılımı ile gerçekleştirilecek. ÖSYM, en son yaptığı duyuruda, sınav saatine ilişkin bilgi verirken adaylara sınav salonlarına katılım sürelerine dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin hatırlatmada bulundu. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2021 YDS sınavı kaç dakika sürüyor?

YDS SINAVI SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre YDS sınavı 10 Ekim tarihinde uygulanacak. Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YDS sınavı adayların sınav binalarına katılımının tamamlanmasının ardından 10:15'te başlayacak.

YDS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sınav 3 saat (180 dakika) boyunca devam edecek.

YDS NE ZAMAN BİTECEK?

2021 YDS sınavı 13:15'te sona erecek.

ÖSYM'DEN UYARI!

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/2) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 10 Ekim 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir."

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YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2021 YDS sınavı kaç dakika sürüyor?
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