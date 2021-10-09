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Giriş Tarihi: 9.10.2021 12:59

A Milli Takım, Letonya maçı öncesi Riva'da çalıştı

İHA
A Milli Takım, Letonya maçı öncesi Riva’da çalıştı

Dün Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım, bugünkü antrenmanla çalışmalarına devam etti. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Riga'ya yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı, saat 11.00'de basına kapalı bir antrenman yaptı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz ile Yardımcı Antrenörler Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte yönetimindeki saha çalışmasına, dün akşam oynanan Norveç müsabakasının 11'inde yer almayan futbolcular katıldı. Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çift kale taktik çalışmaları yapıldı.

Kaleciler de Kaleci Antrenörü Michael Rechner nezaretinde idmanlarını gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise Fiziksel Performans Antrenörü Axel Busenkell gözetiminde fitness salonunda bir yenilenme idmanı yaptı.

A Milli Takım, bugün saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek. Ay-yıldızlılar, daha sonra kamp oteline geçecek ve yarınki son antrenman öncesi istirahate çekilecek.

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A Milli Takım, Letonya maçı öncesi Riva'da çalıştı
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