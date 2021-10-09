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Giriş Tarihi: 9.10.2021 11:52 Son Güncelleme: 9.10.2021 12:27

Letonya-Türkiye maçının hakemi Andreas Ekberg oldu

AA
Letonya-Türkiye maçının hakemi Andreas Ekberg oldu

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında 11 Ekim'de deplasmanda karşılaşacağı Letonya karşılaşmasını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.

Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.

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Letonya-Türkiye maçının hakemi Andreas Ekberg oldu
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