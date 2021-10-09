Son dakika: PSG ve Real Madrid arasında Kylian Mbappe savaşı giderek büyüyor! “Cezalandırılmalılar…”

İtalyan basınına konuşan PSG Sportif Direktörü Leonardo, Mbappe'nin transferi konusunda Real Madrid'in tavrını eleştirirken "Bunu inkar ediyorlar ama Real Madrid'in bir süredir Mbappe'yi serbest oyuncu statüsüyle transfer etmeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu Mbappe'ye saygısızlık olarak görüyorum. O sıradan bir futbolcu değil, dünyanın en iyilerinden biri." diye konuştu.