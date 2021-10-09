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Giriş Tarihi: 9.10.2021 22:26 Son Güncelleme: 9.10.2021 22:35

Son dakika: PSG ve Real Madrid arasında Kylian Mbappe savaşı giderek büyüyor! “Cezalandırılmalılar…”

Son dakika: PSG ve Real Madrid arasında Kylian Mbappe savaşı giderek büyüyor! “Cezalandırılmalılar…”

Son dakika haberi... Dünya futbolunun son yıllardaki en çok gelişim gösteren yıldızlarından birisi olan Kylian Mbappe, iki dev kulübü birbirine düşürmeye devam ediyor. PSG'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olmak istediği bilinen Mbappe için Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo, açıklamalarda bulundu. Real Madrid'i suçlayan Leonardo, Madrid ekibine çok sert tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Futbolun son yıllarda göze çarpan yıldızlarından birisi olan Kylian Mbappe, Real Madrid ve PSG arasında iplerin gerilmesine neden oluyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren İspanyol devine transfer olmak istediği bilinen Mbappe, PSG ile sözleşme görüşmelerini reddetti.

Fransız devinde Lionel Messi'nin de gelmesiyle birlikte ikinci planda kaldığına inanan Mbappe, çocukluk hayali olan Real Madrid'e giderek seviye atlamayı planlıyor.

Yaz transfer dönemi boyunca Real Madrid'in birinci transfer hedefi olan Kylian Mbappe'nin Paris ekibiyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Sözleşmenin sona ermesiyle birlikte Fransız yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı düşünen Real Madrid, PSG yöneticileri tarafından tepki gördü.

Mbappe'nin Fransa'dan bedelsiz olarak ayrılma ihtimali PSG'yi oldukça tedirgin ederken, bu durumun önüne geçmek isteyen kulüp yöneticileri, Mbappe'yi ikna etmek istiyor.

İtalyan basınına konuşan PSG Sportif Direktörü Leonardo, Mbappe'nin transferi konusunda Real Madrid'in tavrını eleştirirken "Bunu inkar ediyorlar ama Real Madrid'in bir süredir Mbappe'yi serbest oyuncu statüsüyle transfer etmeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu Mbappe'ye saygısızlık olarak görüyorum. O sıradan bir futbolcu değil, dünyanın en iyilerinden biri." diye konuştu.

"REAL MADRİD CEZALANDIRILMALI"

Açıklamalarında Real Madrid'e oldukça sert tepki gösteren Leonardo, "Real Madrid'de teknik direktör, yöneticiler ve futbolcular daima Mbappe hakkında demeç veriyorlar. Bence bu onların planının bir parçası. İki yıldır her yerde Mbappe konuşuyorlar. Bu cezalandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Fransız devi, yeni sözleşme konusunda şu ana kadar Fransız oyuncu Mbappe ile orta nokta bulamadı. Günler geçtikçe yıldız futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali biraz daha artıyor.

PSG geçtiğimiz yaz Barcelona'dan Lionel Messi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Mbappe de aynı formülle Fransız devinden ayrılabilir. PSG, Kylian Mbappe için Monaco'ya toplam 180 milyon euro'luk bonservis ödemişti.

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Son dakika: PSG ve Real Madrid arasında Kylian Mbappe savaşı giderek büyüyor! “Cezalandırılmalılar…”
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