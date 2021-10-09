ERMAN TOROĞLU - DEMEK Kİ KILAVUZLAR KARGA!

Sahaya çıkan kadro Kuntz'un kadrosu değil, burada bazı şeyler empoze edilmiş, bu da doğal. Hamit Altıntop bazı şeyleri söylemiş o belli. İlk maçta Alman hocaya fazla bir şey söylenmez, takımı fazla tanımıyor. Güneş yanlış işler yaptığı için gönderildi. Bakınız Türkiye'de ithal teknik adamlar vardı, ithal hakemler vardı ben bunlarla oynadım. Sonra dedik ki yerliye dönelim, bir müddet dönüldü fena da gitmedi ama sonra baktık ki bu işler artık olmuyor ve teknik adamlarda yine yabancıya döndük.