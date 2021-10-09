Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’dan şampiyonluk sözleri

SABAH Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sel, Uğurcan'ın kendisine, "Ben gittikten sonra bu takım şampiyonluk kupasını kaldıracak diye üzüleyim mi sevineyim mi bilmiyorum" dediğini aktardı.
İşte Yunus Emre Sel'in Uğurcan Çakır ile ilgili sözleri...
"Uğurcan Çakır, EURO 2020'de o kadar ağır eleştiriler aldı ki bir insanın bundan etkilenmemesi mümkün değildi. Uğurcan da bunun etkisini biraz yaşadı sezon başında. İstediği form grafiğini yaşamakta zorlandı ama bu çok uzun sürmedi. Uğurcan ne kadar güçlü bir karakteri olduğunu o geçiş sürecinde çok net bir şekilde ortaya koydu. Şu anda yüzde 79 kurtarış oranıyla Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan kalecisi durumunda.
"UĞURCAN HİÇBİR ZAMAN 'BEN AYRILMAK İSTİYORUM' DEMEDİ"
Sadece kurtarışlarıyla değil sahadaki duruşuyla da fark yaratıyor. 2 sezondur kendisini isteyen çok önemli kulüpler olsa da Trabzonspor'a hiçbir zaman 'Ben ayrılmak istiyorum. Transferim için kolaylık sağlayın' cümlesini hiç kullanmadı. Hep 'kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa ben onu yapmaya hazırım' diyen bir Uğurcan Çakır vardı. Dolayısıyla buradaki duruşu takdiri hak ediyor.
"EN BÜYÜK HAYALİ TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYON OLMAK"
Uğurcan şu andaki istatistiklerini sezonun geneline yayarsa Avrupa'ya gitmeyi başaracaktır. En büyük hayali Trabzonspor'da şampiyon olmak.Sezon başında kendisiyle ilginç bir diyaloğumuz oldu. 'Öyle bir kadro kuruluyor ki bu kadro ben gittikten sonra şampiyonluk kupasını kaldıracak diye üzüleyim mi sevineyim mi bilmiyorum' dedi. Belki de bu şampiyonluk kupasını kaldırmak kendisine nasip olacaktır.
"UĞURCAN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER"
Hala kendisini takip eden takımlar var. Milli takımda da kalede ne kadar değerli bir insan olduğunu göstermesi gerekiyor. Bana göre gösterdi zaten de bazı kişiler hala inanmadığı için bunu söylüyorum. Uğurcan Çakır hem Trabzonspor hem de Türk futbolu için çok önemli büyük bir değer bence."