Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’dan şampiyonluk sözleri

SABAH Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sel, Uğurcan'ın kendisine, "Ben gittikten sonra bu takım şampiyonluk kupasını kaldıracak diye üzüleyim mi sevineyim mi bilmiyorum" dediğini aktardı.

İşte Yunus Emre Sel'in Uğurcan Çakır ile ilgili sözleri...

"Uğurcan Çakır, EURO 2020'de o kadar ağır eleştiriler aldı ki bir insanın bundan etkilenmemesi mümkün değildi. Uğurcan da bunun etkisini biraz yaşadı sezon başında. İstediği form grafiğini yaşamakta zorlandı ama bu çok uzun sürmedi. Uğurcan ne kadar güçlü bir karakteri olduğunu o geçiş sürecinde çok net bir şekilde ortaya koydu. Şu anda yüzde 79 kurtarış oranıyla Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan kalecisi durumunda.