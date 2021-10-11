Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. 11 Ekim Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi duyurmasıyla engelli öğretmen atama kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması gibi pek çok bilgi merak konusu oldu. Peki 750 engelli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?