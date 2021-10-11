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Giriş Tarihi: 11.10.2021 21:42

750 engelli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

750 engelli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona ererken Başkan Erdoğan engelli öğretmen ataması yapılacağı müjdesini verdi. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 öğretmen ataması yapılacağını duyan vatandaşlar 750 engelli öğretmen ataması ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Kadro ve branş dağılımı atama tercihleri işlemlerinde araştırılacak. Peki 750 engelli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? İşte 2021 engelli öğretmen ataması ile ilgili son detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. 11 Ekim Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi duyurmasıyla engelli öğretmen atama kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması gibi pek çok bilgi merak konusu oldu. Peki 750 engelli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

ENGELLİ ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16:00 sıralarında Beştepe'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısı yaklaşık olarak 3 saat sürdü. Toplantının ardından kameralarına karşısına geçen Başkan Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim sözlerine yer verdi.

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

750 engelli öğretmen ataması 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılacak. Kadro ve branş dağılımı bilgileri ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde kılavuz yayınlaması bekleniyor. MEB engelli atamasına ilişkin detayları duyurunca haberimizdeki yerini alacaktır.

2021 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen ataması kontenjanları ve taban puanları kılavuzu henüz yayınlanmadı.

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750 engelli öğretmen ataması ne zaman? 2021 Engelli öğretmen ataması kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?
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