AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? MEB ile Açıköğretim Lisesi 2021 AÖL sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresi uzatılan AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Gelen son bilgiye göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yeni eğitim öğretim yılı için işlemler Ekim ayında kurum tarafından belirtilen tarihte sona erecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? 2021 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri
MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.