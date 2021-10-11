İsmet Uçma kimdir? AK Parti Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti!

İsmet Uçma hayatı ile binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen AK Parti Milletvekili ile ilgili olarak İsmet Uçma kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğan ilahiyatçı, iktisatçı, siyaset bilimci ve yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

İSMET UÇMA KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.