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Giriş Tarihi: 11.10.2021 18:25

İsmet Uçma kimdir? AK Parti Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti!

İsmet Uçma kimdir? AK Parti Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti!

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören AK Parti'nin kurucu üyelerinden, İsmet Uçma hayatını kaybetti. Uçma’nın cenaze töreni için detaylar belli oldu. İsmet Uçma’nın cenazesi yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de AK Parti İstanbul Milletvekili seçilmiş ve farklı kuruluşlarda birçok görev üstlenmiştir. Peki İsmet Uçma kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

İsmet Uçma hayatı ile binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen AK Parti Milletvekili ile ilgili olarak İsmet Uçma kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğan ilahiyatçı, iktisatçı, siyaset bilimci ve yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

İSMET UÇMA KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.

AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.

Bir süredir kanserle mücadele eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İsmet Uçma kimdir? AK Parti Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti!
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