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Giriş Tarihi: 11.10.2021 07:53 Son Güncelleme: 11.10.2021 07:53

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün, bu hafta var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün, bu hafta var mı?

Başkan Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen kritik Kabine Toplantısı tarihi, yeni haftanın ilk gününde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Özellikle gündeme yönelik önemli kararların istişare edildiği toplantıda alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacak olup vatandaşlar toplantı sonrası gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Bu kapsamda; “Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün bu hafta var mı?” sorularına da sabah saatleri itibarıyla yanıt aranmaya başlandı. İşte konu ile ilgili merak edilenler.

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün bu hafta var mı?" sorularının yanıtları, yeni haftanın ilk gününde merak ediliyor. En son 27 Eylül'de düzenlenen toplantının ardından bu hafta kritik toplantının olup olmayacağına dair resmi açıklama da geldi. Koronavirüs salgınında son durum, aşı çalışmaları, okullar ve yüz yüze eğitimde son durum gibi önemli konuların istişare edileceği Kabine Toplantısı tarihi belli oldu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı en son 27 Eylül'de gerçekleşmişti.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.

ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ MASADA OLACAK

Ankara kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Kabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak.

BAŞKAN ERDOĞAN "ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirmişti. Erdoğan, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SABİT GÜNDEM KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM VE GELECEK PLANLARI KABİNE GÜNDEMİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplayacağı kabinenin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yüz yüze eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaparak şunları aktarmıştı. "(Okulların kapatılması gündemde mi?) Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan varyantlar beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar sıkı denetimin olduğu başka bir yer yok.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün, bu hafta var mı?
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