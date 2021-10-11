Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı: Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitime ara verilir mi?
Giriş Tarihi: 11.10.2021 07:54 Son Güncelleme: 11.10.2021 07:55

SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı: Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitime ara verilir mi?

SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı: Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitime ara verilir mi?

6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, Ekim ayına gelinmesi ile birlikte “Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında, velilerin ve öğrencilerin merak ettiği “Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitime ara verilir mi?” sorularına yanıt verdi. Öte yandan; 11 Ekim Pazartesi günü toplanacak olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’nın gündem maddeleri arasında yüz yüze eğitimde son durum yer alıyor olacak. İşte “Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?” sorusunun yanıtı hakkında son dakika gelişmeleri.

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "Vakalar artsa okullar kapatılır mı?" sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Milyonlarca öğrenci ve velisi bu kapsamda; "Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?" sorularına yanıt aramayı sürdürürken öte yandan Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında yüz yüze eğitimde son durum da yer alıyor. Peki; Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitime ara verilir mi? İşte son dakika açıklamalar.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair şunları söyledi:

2021-2022 Akademik Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir.

Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTER Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "Vakalar artsa okullar kapatılır mı?" sorusuna ilişkin şunları söyledi:

Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.

OKULLARI KAPATMAYACAĞIZ"

Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmenin ardından toplantıda ele alınan konular ve salgının seyriyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Bilim Kurulumuz bugün okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemi ile bir araya geldi. Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır.

Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim. Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır. Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir.

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