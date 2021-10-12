'LARİN 20 YUMURTA YİYOR'

Güven Yalçın, Beşiktaş'ın YouTube kanalına da takımla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte genç forvete sorulan sorular ve verdiği cevaplar:

- En komik futbolcu?

Mert Abimle (Günok) çok gülüyorum. Salih Abi de (Uçan) çok komik. Oğuzhan Abi (Özyakup) çok esprili. Onlarla takılıyorsam çok gülüyorum.

- En çok geç kalan futbolcu?

Benim. Arada sırada ama. Artık daha iyiyim. Vida da arada sırada geç kalıyor. Hiç beklemezdim. Vida kalıyorsa hepimiz kalırız.

- En fotojenik futbolcu?

Can Bozdoğan hep iyi çıkıyor. Ben hiç öyle değilim. Alex Teixeira da hep aynı. Resim gibi...