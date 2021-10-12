Eren Derdiyok’tan A Milli Takım ve Arda Turan itirafı

"A MİLLİ TAKIM İÇİN TEKLİF GELMEDİ"

2008 yılında ilk kez İsviçre A Milli Takımı'nın formasını giyen Eren Derdiyok, o dönem Türkiye'yi tercih etmediğinden dolayı eleştirilere uğradığını aktardı. Yaşanan süreci anlatan Derdiyok, "Ümit Milli Takım seçmeleri için Türkiye'den bizlere yazı geldi. Seçmelere en az 20-30 oyuncu çağrıldı ve aralarından sadece 1-2 kişi seçeceklerdi. Ben de o dönem İsviçre Ümit Milli Takımı'nda 5 maçta 9 gol atmış, kendimi ispatlamışım. Tabii doğal olarak seçmeye gitmedim. A Milli Takım seviyesinde ise tercih hakkım yoktu çünkü sadece İsviçre Milli Takımı'ndan teklif vardı. Bende kabul ettim. Tercih şansım olsaydı Türk Milli Takımı için oynamak isterdim. Böyle bir seçim hakkı olmadığı için doğal olarak İsviçre Milli Takımı'na gittim" ifadelerini kullandı.