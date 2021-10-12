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Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:29 Son Güncelleme: 12.10.2021 10:32

Hamsik, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

AA
Hamsik, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Slovakya-Hırvatistan maçında sakatlanan Trabzonsporlu Marek Hamsik'in son durumu ve Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamayacağı 14 Ekim Perşembe günü çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, milli takımda tedavisine başlanan oyuncunun, 14 Ekim Perşembe günü Trabzon'a dönmesinin ardından MR'ı çekilecek.

Yıldız oyuncunun Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynanacak önemli maçta forma giyip giyemeyeceği de çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Hamsik, bu sezon Trabzonspor'un lig ve Avrupa'da oynadığı 12 karşılaşmanın tamamında forma giyip, bin 75 dakika görev aldı. Karadeniz ekibinde Hamsik dışında Koita ve Abdulkadir Parmak'ın da sakatlıkları sürüyor.

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Hamsik, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
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