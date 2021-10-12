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Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:40

Ligler ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Ligler ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Milli aranın sona ermesi ile birlikte, ligler ne zaman başlayacak, bu hafta hangi maçlar oynanacak soruları futbolseverlerin gündemine oturdu. Milli ara boyunca iki müsabaka yapan milliler, Norveç ile 1-1 berabere kalırken, Letonya’yı 2-1 mağlup etti. Peki, ligler ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar;

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Ligler ne zaman başlayacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan milli takımımız, önce Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ardından ise Letonya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Şimdi ise gözler Süper Lig'e çevrildi. Peki, Ligler ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar;

LİGLER TEKRAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 Ekim Pazar günü milli araya giren Spor Toto Süper Lig, 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan Başakşehir, Beşiktaş 9. hafta mücadelesiyle kaldığı yerden devam edecek.

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Ligler ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar oynanacak?
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