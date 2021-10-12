Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Ligler ne zaman başlayacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan milli takımımız, önce Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ardından ise Letonya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Şimdi ise gözler Süper Lig'e çevrildi. Peki, Ligler ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar;