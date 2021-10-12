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Giriş Tarihi: 12.10.2021 23:00 Son Güncelleme: 12.10.2021 23:16

Son dakika: Vitor Pereira kararını verdi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Vitor Pereira kararını verdi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil…

Son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ayak sesleri milli maçların da bitmesiyle birlikte yükselmeye başladı. Bu sezon ligin en formda iki ekibi olan Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu mücadele, büyük bir heyecan sahip olacak. Karşılaşma öncesi hem Vitor Pereira hem de Abdullah Avcı'nın kadro tercihleri oldukça merak ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Süper Lig'de bu sezonun en formda iki takımı olan Trabzonspor ve Fenerbahçe, liderlik için karşı karşıya geliyor. Hafta sonu oynanacak dev derbi öncesi iki takım teknik direktörünün sahaya hangi kadrolarla çıkacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Milli aranın ardından bu pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, ligde liderlik yarışının kaderini belirleyecek. Sezon Vitor Pereira ile başlayan sarı-lacivertliler, ilk 8 haftada 19 puan topladı.

Portekizli teknik adamın yönetimiyle birlikte 3'lü savunmayı benimseyen Fenerbahçe, alınan galibiyetlerle birlikte taraftarı memnun eden bir oyun sergiliyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezondan bu yana Trabzonspor'un başında olan Abdullah Avcı, bu sezon ligin en tecrübeli kadrolarından birisini kurdu.

Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Cornelius gibi yeni transferlerle şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, istikrarlı performansıyla şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi konumunda.

Ligde ilk 8 haftada 18 puan toplayan bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

9 hafta oynanacak derbi mücadelesi, ligde liderlik yarışında olan iki takımı ilgilendirdiği kadar arkalardan gelen diğer takımlar için de oldukça önem arz ediyor.

VİTOR PEREİRA KARARINI VERDİ

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz haftalarda Vitor Pereira ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Pereira'nın kendisini oyuna almadığı için sinirlendiği iddia edilen Mesut Özil için Portekizli teknik adam kararını verdi.

Hafta içerisinde sosyal medyadan Vitor Pereira ve Mesut Özil'in mutlu görüntülerini paylaşan Fenerbahçe, iki isim arasında bir sorun olmadığını dile getirdi.

Bu sezona formda başlayan dünya yıldızı, Trabzonspor karşısında takımının en büyük kozu olacak. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Vitor Pereira'nın Mesut Özil'i büyük ihtimalle ilk 11'de başlatacağını söyledi.

ENNER VALENCİA 11'DE OLMAYACAK

Ahmet Selim Kul, bu sezonun bir diğer yıldızı olan Enner Valencia'nın Trabzonspor derbisinde 11'de başlama ihtimalinin olmadığını söyledi.

Ülkesiyle birlikte Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden golcü oyuncu, Cuma gecesi zorlu bir Kolombiya maçına çıkacak. Bu maçın ardından Türkiye'ye gelmek için uzun bir yol kat edecek olan Valencia'nın 11'de başlama şansı düşük görülüyor.

TRABZONSPOR'DA MAREK HAMSIK BELİRSİZLİĞİ

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Slovakya Milli Takımı'nda bulunan Marek Hamsik'ten Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber gelmişti.

Milli takımda sakatlanan Slovak yıldızın arka adelesinde çekme tespit edildiği öğrenildi. Marek Hamsik'in sakatlığı hakkında kesin tanı, MR çekildikten sonra konulacak.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Trabzon'da oynanacak.

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