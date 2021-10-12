Son dakika: Vitor Pereira kararını verdi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil…

Son dakika... Süper Lig'de bu sezonun en formda iki takımı olan Trabzonspor ve Fenerbahçe, liderlik için karşı karşıya geliyor. Hafta sonu oynanacak dev derbi öncesi iki takım teknik direktörünün sahaya hangi kadrolarla çıkacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.