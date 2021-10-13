Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO bugün akşam var mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlıyor? ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölüm ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 13.10.2021 08:10 Son Güncelleme: 13.10.2021 08:10

EDHO bugün akşam var mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlıyor? ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölüm ne zaman başlayacak?

EDHO bugün akşam var mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlıyor? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölüm ne zaman başlayacak?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. 200. Bölümü ile sezona bomba bir giriş yapacak olan iddialı yapımın oyuncu kadrosunda yepyeni isimler yer alacak. Öte yandan binlerce dizisever “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. ATV ekranlarının sevilen fenomen dizisi, 199. bölümle sezona ara vermişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Onur Tan'ın yürüttüğü yapım, neredeyse tüm dizilerin sezona geri dönmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Dizinin 200. Bölümü ile önümüzdeki günlerde ekranlara dönmesi bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

ATV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv ana haber

20:00 Çakallarla Dans 5 - Yabancı Sinema

22:00 Kuruluş Osman

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? İşte eleme potasına giren flaş isim...
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı
Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklandı! Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları 11 Ekim 2021!
İŞKUR ortaokul mezunu ve en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! Güncel İŞKUR KPSS şartsız personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021!
Son dakika: Vitor Pereira kararını verdi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Mesut Özil…
Türkiye Gençlik Vakfı’ndan İsmail Saymaz'a yalanlama: Bu kumpasın bir parçası olduğunu ispatlamıştır
Son dakika: Letonya-Türkiye maçı için şok sözler! "Sürünüyoruz! Şenol Güneş sonrası Kuntz..."
Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?
SON DAKİKA | 12 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Las Vegas'taki dev maç sonrası Tyson Fury’den ortalığı kızıştıran sözler! "Wilder aptal biri ve..."
ARKADAŞINA GÖNDER
EDHO bugün akşam var mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlıyor? ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölüm ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA