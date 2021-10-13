EDHO bugün akşam var mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlıyor? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölüm ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Onur Tan'ın yürüttüğü yapım, neredeyse tüm dizilerin sezona geri dönmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Dizinin 200. Bölümü ile önümüzdeki günlerde ekranlara dönmesi bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...