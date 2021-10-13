Hayat Eve Sığar çöktü mü, HES açılıyor mu? HES İnternet Bağlantısı Bulunamadı uyarısı neden veriyor?

Yeni tip koronavirüs hakkında bilgi vermek, vatandaşların temas, risk ve aşı durumunu beyan edebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması erişim sorunuyla gündeme geliyor. Uygulamaya giren bazı kullanıcılar sorun yaşamazken bazıları erişim sorunu yaşadığına dair sosyal medyada paylaşımda bulunuyor. Hayat Eve Sığar çöktü mü, HES açılıyor mu sorularıyla yanıt aranan bu duruma ilişkin detaylar haberimizde. HES İnternet Bağlantısı Bulunamadı uyarısı neden veriyor? İşte detaylar.
HAYAT EVE SIĞAR ÇÖKTÜ MÜ?
Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ancak bazı kullanıcılar telefonda bulunan uygulamaya erişim sorunu yaşıyor. Sorunun kaynağı ve çözümüne ilişkin açıklamalar geldiğinde haberimizde yer alacak.
HES KODLARINA NEDEN ERİŞİLEMİYOR?
Uygulamada yaşanan teknik bir aksaklıktan ötürü HES kodlarına erişimde aksama olduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama geldiğinde bu sorunun çözüme kavuşması bekleniyor.
İNTERNET BAĞLANTISI BULUNAMADI UYARISI NEDİR?
Bazı kullanıcılar uygulamaya girdiğinde "internet bağlantısı bulunamadı" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu aşamayı geçerek HES kodlarım kısmına gelindiğinde uygulamanın donduğu, ekranda yeniden aynı uyarının alındığı görülüyor. Yaşanan aksaklıkla ilgili detaylar haberimizde yer alacak.