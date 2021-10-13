Hayat Eve Sığar çöktü mü, HES açılıyor mu? HES İnternet Bağlantısı Bulunamadı uyarısı neden veriyor?

Yeni tip koronavirüs hakkında bilgi vermek, vatandaşların temas, risk ve aşı durumunu beyan edebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması erişim sorunuyla gündeme geliyor. Uygulamaya giren bazı kullanıcılar sorun yaşamazken bazıları erişim sorunu yaşadığına dair sosyal medyada paylaşımda bulunuyor. Hayat Eve Sığar çöktü mü, HES açılıyor mu sorularıyla yanıt aranan bu duruma ilişkin detaylar haberimizde. HES İnternet Bağlantısı Bulunamadı uyarısı neden veriyor? İşte detaylar.

HAYAT EVE SIĞAR ÇÖKTÜ MÜ?

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ancak bazı kullanıcılar telefonda bulunan uygulamaya erişim sorunu yaşıyor. Sorunun kaynağı ve çözümüne ilişkin açıklamalar geldiğinde haberimizde yer alacak.