Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT1 ile Masumlar Apartmanı 42.bölüm izle ekranı!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

Dizinin dün akşam yayınlanacak olan yeni bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.