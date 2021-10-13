Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT1 ile Masumlar Apartmanı 42.bölüm izle ekranı!

Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Dün akşamki yeni bölümde Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. Birbiri ardına farklı olayların yaşandığı yapımı TRT1 üzerinden canlı takip etmek isteyenler Masumlar Apartmanı 42.bölüm tamamı hemen izle şeklinde araştırma yapıyor. Masumlar Apartmanı son bölüm izle TRT1'de!
Dizinin dün akşam yayınlanacak olan yeni bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...
https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani
İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.
Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.
Aşağıdaki link ile Masumlar Apartmanı son bölümü tamamı bitince link haberimizde yer alacaktır.