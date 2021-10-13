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Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:00 Son Güncelleme: 13.10.2021 11:32

Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

SABAH.COM.TR SPOR
350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

Son dakika haberi... Futbol dünyasında sahiplik sisteminin son temsilcisi Newcastle United oldu. Chelsea, Manchester United, Manchester City, PSG gibi takımların satılması ve transfer piyasasını altüst etmesinden sonra Suudi Arabistan sermayesi bu kez de Newcastle United'ı satın aldı. Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle, dünyaca ünlü futbolcuları transfer etmeye hazırlanıyor. Son dakika bilgisine göre Prens Selman'ın transfer listesi Cristiano Ronaldo'yu üzecek...

Son dakika... Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United transfer operasyonlarına başlıyor. Kadrosunda Jamaal Lascelles, Joe Willock, Allan Saint-Maximin gibi önemli oyuncular olan Newcastle United, Juventus ve Barcelona'nın yıldızlarına yöneliyor. Avrupa basını dikkat çeken isimleri Newcastle United'a yazdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTILAR! DEVRE ARASINDA...

İngiltere Premier Ligi'nde 7 maçta galibiyet çıkaramayan Newcastle United, 3 kez berabere kalırken dört kez de mağlup oldu. 3 puanla 19. sırada yer alan Newcastle, devre arası transfer dönemini bekliyor.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

LIVERPOOL EFSANESİNİ GÖREVE GETİRECEKLER!

Newcastle United teknik direktörü Steve Bruce ile yollar kısa süre içinde ayrılacak. Liverpool'un efsane isimlerinden Steven Gerrard'ın Newcastle United'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

MANCHESTER CİTY'Yİ HATIRLATIYOR!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Newcastle United, Avrupa transfer piyasasına hızlı bir giriş yapacak. Seneler önce dünyanın en iyi oyuncularından biriyken Manchester City'den teklif alan Kaka, Real Madrid'i tercih etmişti.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

Manchester City'yi satın alan Arap sermayesinin ilk hamlelerinden biri de Robinho transferiydi. Robinho uzun seneler Manchester City forması giydi.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

Daha sonra bu yıldız isimleri Edin Dzeko, Sergio Aguero, Mario Balotelli, Frank Lampard, Kompany, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Rodri, İlkay Gündoğan gibi isimler izledi.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

350 MİLYON € HARCADILAR!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki şirket, Newcastle United'ı satın aldı. 350 milyon € harcanan bu girişimden kuşkusuz Avrupa futbolu da etkilenecek.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

MERİH DEMİRAL ONUN İÇİN AYRILMIŞTI TRANSFER TEKLİFİ...

Newcastle United'ın transfer hedefindeki ilk isim Juventus forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt!

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

Matthijs de Ligt, Merih Demiral ile aynı dönemde transfer edilmiş bir süre formayı Merih'e kaptırmış fakat milli oyuncumuzun sakatlanmasından sonra takımın değişilmez isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

Matthijs de Ligt'ın formundan sonra Merih Demiral da Atalanta'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Football İtalia'nın haberine göre Newcastle United'ın ilk hedefi Matthijs de Ligt!

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

RONALDO ESKİ TAKIM ARKADAŞINI İSTEDİ NEWCASTLE UNİTED DEVREYE GİRDİ!

Juventus'tan Manchester United'a transfer olarak United'ı yeniden şampiyonluğun favorisi yapan Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı Federico Chiesa'nın transfer edilmesini istemişti.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

Chiesa da Premier Lig'e gelmeye sıcak bakıyordu. Manchester United, Manchester City ve Real Madrid gibi takımların hedefindeki İtalyan yıldız Chiesa, Newcastle United'ın radarına girdi.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

EURO 2020'NİN YILDIZI CHİESA'YI İSTİYORLAR!

Arap sermayesinin kontrolüne geçen Newcastle United, EURO 2020'de İtalya formasıyla muhteşem bir performans gösteren Federico Chiesa'yı transfer etmek istiyor.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

BARCELONA'DAN İKİ İSME KANCA ATTILAR!

Katalan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Clément Lenglet de Newcastle United'ın transfer hedefinde yer alıyor.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

Clément Lenglet, 2018 yılında Sevilla'dan Barcelona'ya 36 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Lenglet ile Barcelona arasındaki sözleşme 2026 yılında sona eriyor.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

Newcastle United'ın bu transfer için Barcelona'ya 30 milyon € ödemesi bekleniyor.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

SON BOMBA COUTİNHO!

Newcastle United, ofansif anlamda da takımın üretkenliğini Coutinho'ya emanet etmek istiyor. Barcelona'da kalan Coutinho'nun devre arasında İspanya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

350 milyon Euro harcayarak Newcastle United’ı satın alan Muhammed bin Selman, Ronaldo’yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

Daha önce Bayern Münih'e kiralanan Coutinho, Barcelona formasıyla kendisinden beklentileri bir türlü sahaya yansıtamadı. Coutinho, daha önce Premier Lig'de Liverpool forması giymişti.

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Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
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