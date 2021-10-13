Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTILAR! DEVRE ARASINDA...

İngiltere Premier Ligi'nde 7 maçta galibiyet çıkaramayan Newcastle United, 3 kez berabere kalırken dört kez de mağlup oldu. 3 puanla 19. sırada yer alan Newcastle, devre arası transfer dönemini bekliyor.