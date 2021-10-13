Son dakika: Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney'den çarpıcı itiraflar! "Küçükken babam beni döverdi..."

Son nefesine kadar futbolun içinde yer alacağını söyleyen Rooney şöyle konuştu: "İnsanlar hâlâ bana farklı bir gözle bakıyor. Benim için insanların beni ne yaptığımdan çok kim olduğumla hatırlaması önemli. Sevsem de sevmesem de, öleceğim güne kadar futbol hayatımın bir parçası olacak."