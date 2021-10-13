Son dakika: Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney'den çarpıcı itiraflar! "Küçükken babam beni döverdi..."

Son dakika...Dünya futbolunda iz bırakan yıldızlardan biri olan Wayne Rooney, bir belgesel için kamera karşısında geçti. Çocukluk yıllarından aşk hayatına, futbol kariyerinden teknik adamlık tecrübesine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapan eski İngiliz yıldız, çarpıcı bir itirafta da bulundu. İşte detaylar...
Henüz 16 yaşındayken Everton formasıyla dünyanın en büyük liglerinden biri olan Premier Lig'de boy gösteren Wayne Rooney, o günlerde futbol dünyasına damga vuracağının sinyallerini vermişti.
2004 yılında Manchester United'a imza atan Rooney, hem ManU'da hem de İngiltere Milli Takımı'nda gösterdiği performansla efsane isimler arasına adını yazdırmayı başardı. Ancak Rooney, bu başarılara kolay ulaşmadığını itiraf etti.
Kariyeri boyunca 764 maça çıkan Rooney, 313 gol atıp 167 asist yapma başarısı gösterdi. Birçok kupada imzası olan yıldız isim, gençlerin de idolü olmayı başardı.
Son olarak Derby forması giyen Rooney, Ocak 2021'de futbolu bıraktı ve teknik adam olarak göreve başladı.
Yaklaşık 9 aydır Derby'yi çalıştıran 35 yaşındaki futbol adamı, kendi hayatını anlatan bir belgesel için kamera karşısına geçti.
Liverpool'daki Croxteth kasabasında büyüyen Rooney'nin zaman zaman saha içindeki agresif ve sinirli tavırlarının çocukluk yıllarına dayandığı ortaya çıktı.
Çok zor bir çocukluk yaşadığını anlatan Rooney, babasıyla sık sık tartıştıklarını ve babasının kendisine tokat attığını itiraf etti.
"Her şey için savaşmak üzere yetiştirildim" diyen İngiliz yıldız, "Oynayacağım yer için savaşmak, her şey için savaşmak üzere yetiştirildim. Bu beni asla terk etmeyecek." dedi.
"BABAM BANA TOKAT ATARDI"
İngiltere'nin eski kaptanı çocukken çok kavga ettiğini belirterek, "En iyi çocuk değildim. Ben gençken çok kavga ettim. Babamla çok tartıştım ve bana tokat attı." şeklinde konuştu.
Son nefesine kadar futbolun içinde yer alacağını söyleyen Rooney şöyle konuştu: "İnsanlar hâlâ bana farklı bir gözle bakıyor. Benim için insanların beni ne yaptığımdan çok kim olduğumla hatırlaması önemli. Sevsem de sevmesem de, öleceğim güne kadar futbol hayatımın bir parçası olacak."
Belgeselde Rooney'nin eşi Coleen de yer alıyor. Kocasının büyük hatalar yaptığını ifade eden Coleen, her şeye rağmen Rooney'yi affetiğini söylüyor.
Rooney-Coleen çiftinin; Kai, Klay, Kit ve Cass isimlerinde 4 erkek çocukları var. 16 yaşındayken tanışan çift, 2008 yılında İtalya'da evlenmişti.