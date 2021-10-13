YKS 2. ek tercihler başladı mı, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 ÖSYM ile YKS 2. ve 3. tercihler - yerleştirmeler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

2- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

3- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPAMAZLAR?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.

4- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?

Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.

5- 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI KİMLER TERCİH EDEBİLECEK?

Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebilecek.