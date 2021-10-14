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Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:53

Ara tatil ne zaman? MEB Kasım ara tatili bu sene ne zaman yapılacak?

Ara tatil ne zaman? MEB Kasım ara tatili bu sene ne zaman yapılacak?

Ekim ayı ile birlikte ara tatil takvimi, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan MEB takvimine göre; ara tatil tarihleri belli oldu. 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ilk ara tatil tarihlerine kadar eğitim öğretim yılına devam edecekler. Bu başlık altından, 2021-2022 MEB ile ara tatil takvimi ve tarihlerine ulaşabilirsiniz.

İlk ara tatil için geri sayım başladı. 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler bu sene ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. Öte yandan; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil tarihleri de belli olmuştu. Buna göre; bu sene ara tatil ne zaman? MEB Kasım ara tatili ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili son bilgiler.

ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.

Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

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Ara tatil ne zaman? MEB Kasım ara tatili bu sene ne zaman yapılacak?
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