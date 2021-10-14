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Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:48 Son Güncelleme: 14.10.2021 12:49

Beşiktaş zorlu virajda! 21 günde 2 derbi 2 Devler Ligi maçı

DHA
Beşiktaş zorlu virajda! 21 günde 2 derbi 2 Devler Ligi maçı

Süper Lig'in 9. haftası yarın oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Siyah-beyazlı takım, bu müsabakayla birlikte çok zorlu bir viraja girecek. Kartal, 21 günde 2'si derbi 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere tam 6 karşılaşmaya çıkacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Yarın akşam Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Siyah beyazlılar 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak sıralamada 3'üncü konumda bulunuyor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir ise 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 6 puan toplayarak 15'inci sırada yer aldı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçların ardından Aykut Kocaman'la yollarını ayırarak teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getirdi.

BEŞİKTAŞ 21 GÜNDE 6 ZORLU MAÇA ÇIKACAK

Siyah beyazlılar lige verilen milli aranın ardından oldukça zorlu bir fikstürün içine giriyor. 21 günde Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Süper Lig'de 4 olmak üzere arka arkaya maçlar oynayacak olan Beşiktaş'ın serisi yarın akşam Medipol Başakşehir'le başlıyor.

Başakşehir deplasmanının ardından Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayacak olan siyah beyazlılar için, bu maç fazlasıyla önem taşıyor. Devler arenasında ilk iki maçını kaybeden Sergen Yalçın'ın öğrencileri, iddiasını sürdürebilmek için Sporting Lizbon'u mutlaka yenmek zorunda.

Lizbon maçının ardından bu sezonki ilk derbisine çıkacak olan Beşiktaş, 25 Ekim'de sahasında Galatarasay'ı ağırlayacak. Siyah beyazlıların bu zorlu serisi, Atakaş Hatayspor ve Sporting Lizbon deplasmanlarından sonra İstanbul'da Trabzonspor maçıyla bitecek ve iki haftalık milli araya girilecek.

Beşiktaş'ın Kasım ayında milli aradan sonraki rakipleri ise Aytemiz Alanyaspor ve Ajax olacak.

SAKAT FUBOLCULARIN ÇOĞU İYİLEŞTİ

3'üncü haftadan itibaren sakat futbolcuları her maç artan ve Ajax deplasmanının son çeyreğini altyapıdan 2 stoperle tamamlayan Beşiktaş, milli arada bir çok futbolcunun iyileşmesiyle yeniden tamama yakın bir kadroya sahip oldu.

Covid-19'u atlatan Montero, sakatlıkları geçen Larin, Atiba, Ghezzal ve Welinton oynayacak duruma gelirken, parmağından ameliyat olan Kenan Karaman, takımdan ayrı çalışan N'Koudou, Pjanic ve Mehmet Topal bir yandan tedavilerine de devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda 8'inci hafta oynanan Altay maçı öncesinde de Necip, Vida ve Teixeira iyileşmişti.

BAŞAKŞEHİR MAÇININ KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçının kadrosunu bu kez geniş seçeneklerden oluşturacak. Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın, defansta ideal dörtlüye dönerek Roiser-Vida-Welinton ve Rıdvan'a şans verecek.

Defansın önünde her zamanki gibi Josef'i kullanacak olan tecrübeli teknik adam, hücum hattını Ghezzal-Atiba-Oğuzhan ve Larin'den oluştururken, santrfora Batshuayi'yi yazacak.

Beşiktaş'ın Başakşehir karşısındaki muhtemel onbiri şöyle; Ersin-Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba (Teixeira) - Oğuzhan-Larin-Batshuayi

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Beşiktaş zorlu virajda! 21 günde 2 derbi 2 Devler Ligi maçı
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