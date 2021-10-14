Emre Kocadağ SABAH SPOR’a konuştu! Beşiktaş’ta 3 imza birden

Mili ara öncesi çok sayıda sakat ve eksikleri olduğunu belirten Kocadağ şöyle devam etti: "Süreci en iyi şekilde geçirmek için gayret ettik. Milli ara, toparlanmamız için iyi bir fırsat oldu. Önümüzde çok kritik sınavlar var. 3 hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçları ve derbiler oynayacağız. Bu karşılaşmalarda en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum."