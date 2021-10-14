Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: 1.5 milyon Euro'ya gelmişti, 20 milyon Euro'luk teklif kapıda! Fenerbahçe'ye müjdeli haber Hollanda'dan geldi
Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:30 Son Güncelleme: 14.10.2021 13:35

Son dakika: 1.5 milyon Euro'ya gelmişti, 20 milyon Euro'luk teklif kapıda! Fenerbahçe'ye müjdeli haber Hollanda'dan geldi

Son dakika: 1.5 milyon Euro’ya gelmişti, 20 milyon Euro’luk teklif kapıda! Fenerbahçe’ye müjdeli haber Hollanda’dan geldi

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hem geçen sezon hem de bu sezon Fenerbahçe adına takımın en iyilerinden biri olan milli kaleci Altay Bayındır hakkında transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Hem Premier Lig hem de Serie A'dan dev takımların ilgilendiği Atay hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ankaragücü'nden Ersun Yanal döneminde transfer edilen Altay Bayındır, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. Daha 23 yaşındaki genç oyuncu milli takıma kadar yükseldi. Uğurcan Çakır ile birlikte Türkiye'nin en iyi kalecileri arasında gösterilen Altay Bayındır'a teklifler gelmeye devam ediyor.

Sadece 1.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Ankaragücü'nden transfer edilen Altay'ı isteyen takımlar arasında Inter ve Sevilla yer alıyordu. Samir Handanovic'in ardından kaleye yeni bir isim düşünen Inter, Altay Bayındır'ı takibe almıştı.

Fenerbahçe yönetiminin beklediği teklif ise Hollanda'dan geldi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ile ilgili her yeni gün farklı bir iddia ortaya atılıyor.

SON DAKİKA: AJAX FENERBAHÇE'NİN ŞARTLARINA YAKLAŞTI!

Yeni Asır'ın haberine göre Inter ve Newcastle'ın istediği kaleci için Ajax'ın da devrede olduğu ileri sürüldü. Ajax'ın F.Bahçe'nin şartlarına daha hassas yaklaştığı için önde olduğu belirtiliyor.

20 MİLYON EURO VE BONUS...

Hollanda basını Ajax'ın yaklaşımının, hem F.Bahçe'yi hem Altay'ı memnun ettiğini vurguladı. 20 milyon Euro net ve 3 milyon Euro bonusla Altay'ın, sezon sonu Ajax'a gitmesi bekleniyor.

Şampiyon takımı ekonomik sebepler nedeniyle dağıtan Inter'in, F.Bahçe'nin başını döndürecek bir teklifle gelme ihtimali zayıf.

Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sezon başında Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'u çok istemişti.

Fabricio Bustos konusunda yeni gelişmeler var. Bustos'un Indipendiente ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe kurmayları Ocak ayında Indipendiente ile yeniden görüşecek.

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 4 kez de Arjantin milli takımında forma giydi.

Bu sezon Arjantin Süperliga'da 15 maça çıkan Bustos, bir gol atarken iki de asist yaptı.

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Son dakika: 1.5 milyon Euro'ya gelmişti, 20 milyon Euro'luk teklif kapıda! Fenerbahçe'ye müjdeli haber Hollanda'dan geldi
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