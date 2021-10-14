SON DAKİKA: AJAX FENERBAHÇE'NİN ŞARTLARINA YAKLAŞTI!

Yeni Asır'ın haberine göre Inter ve Newcastle'ın istediği kaleci için Ajax'ın da devrede olduğu ileri sürüldü. Ajax'ın F.Bahçe'nin şartlarına daha hassas yaklaştığı için önde olduğu belirtiliyor.