Sadece 1.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Ankaragücü'nden transfer edilen Altay'ı isteyen takımlar arasında Inter ve Sevilla yer alıyordu. Samir Handanovic'in ardından kaleye yeni bir isim düşünen Inter, Altay Bayındır'ı takibe almıştı.
Fenerbahçe yönetiminin beklediği teklif ise Hollanda'dan geldi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ile ilgili her yeni gün farklı bir iddia ortaya atılıyor.
SON DAKİKA: AJAX FENERBAHÇE'NİN ŞARTLARINA YAKLAŞTI!
Yeni Asır'ın haberine göre Inter ve Newcastle'ın istediği kaleci için Ajax'ın da devrede olduğu ileri sürüldü. Ajax'ın F.Bahçe'nin şartlarına daha hassas yaklaştığı için önde olduğu belirtiliyor.
20 MİLYON EURO VE BONUS...
Hollanda basını Ajax'ın yaklaşımının, hem F.Bahçe'yi hem Altay'ı memnun ettiğini vurguladı. 20 milyon Euro net ve 3 milyon Euro bonusla Altay'ın, sezon sonu Ajax'a gitmesi bekleniyor.
Şampiyon takımı ekonomik sebepler nedeniyle dağıtan Inter'in, F.Bahçe'nin başını döndürecek bir teklifle gelme ihtimali zayıf.
Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sezon başında Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'u çok istemişti.
Fabricio Bustos konusunda yeni gelişmeler var. Bustos'un Indipendiente ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
Fenerbahçe kurmayları Ocak ayında Indipendiente ile yeniden görüşecek.
25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 4 kez de Arjantin milli takımında forma giydi.
Bu sezon Arjantin Süperliga'da 15 maça çıkan Bustos, bir gol atarken iki de asist yaptı.