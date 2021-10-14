Son dakika: Derbi için karar verildi! Dikkat çeken yorum: ’Vitor Pereira çok seviyor, Mesut Özil...’

İlk 8 haftada 6 galibiyet alan Fenerbahçe, ligin namağlup iki takımından biri olan Trabzonspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'de milli aradan yorgun dönecek Attila Szalai ve Enner Valencia'nın dinlendirilmesi gündemde. Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz de özel bir gözlükle sahada olacak. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini yorumladı.
SON DAKİKA: 'FENERBAHÇE İÇİN EN BÜYÜK AVANTAJ...'
Slovakya ile Hırvatistan arasında oynanan maçta bir asist yapan Marek Hamsik, sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. MR'ı çekilen yıldız oyuncunun Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olması beklenmiyor. Dorukhan ve Koita da sakat olan diğer isimler arasında...
İSKENDER GÜNEN: KİLİT ADAM BAKASETAS!
BAKASETAS'A BÜYÜK İŞ DÜŞECEK
'Trabzonspor 1. Lig'e çıktığı günden itibaren Fenerbahçe karşılaşmaları koşullar ne olursa olsun mutlak kazanılması gereken bir maç olarak görülmekte. Bu yüzden taraftarıyla bütünleşen Trabzonspor'un kendi sahasında oynayacağı maçta rakibine göre bir adım önde olduğu gerçeği var.
HAMSİK YERİNE SİOPİS...
Her iki takımın son durumlarını göz önüne getirdiğimizde azmi ve coşkusu yüksek bir Trabzonspor, F.Bahçe karşısıda sonuca yakın görünüyor.
Hamsik Trabzonspor için orta alanda oyunun temposunu ayarlayan ve de takıma liderlik yapan bir isim. Olmaması büyük dezavantaj. Yerine Siopis yer alacaktır. Siopis ve Berat, orta alanda mücadele gücü yüksek iki isim.
Yalnız Hamsik gibi öne çabuk oynayan ve de genellikle Nwakaeme ile birlikte ikili oyunlarla rakibin sağ kenarından atak girişimleriyle katkı yapan oyuncu değiller. Burada da bütün yük Bakasetas'a düşmekte.
Sezon başından beri Bakasetas vuruş tekniği ve asistleriyle büyük katkı verdi. Bu maçta da göstereceği performans sonuca etki edecektir. Kilidi Bakasetas ile Nwakaeme açacaktır.
Abdullah Avcı oyunu nasıl bir strateji ile oynayacak bunu bilmek olası değil. Yalnız sezon başından beri Fenerbahçe set oyununa karşı pozisyon üretmede sorunlar yaşıyor. Hatayspor karşılaşması bu maç için örnek olabilir mi?
Eğer Trabzonspor rakibe baskı kurduğu anlarda gereksiz top kayıpları yaparsa Fenerbahçe öne çabuk çıktığı anlarda pozisyon üretebilir. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın savunmadaki yerleşme hatalarına da çözüm üretmesi gerek.
GÜRCAN BİLGİÇ: 'PEREİRA TOPU RAKİBE VERMEYİ SEVİYOR'
'Büyük maçların şifresinde "Yenilmemek" vardır. Kendi sahanda da oynasan, teknik adamlar öncelikli planı bunun üzerine kurarlar. Kaybetmek sadece puan olarak değil moral açısından da ilerleyen haftalar için ağır darbedir.
Abdullah hoca, tribün rüzgârını elbette kullanmak isteyecek. Bir oyunu var ve bunu rakibine dikte etmeye çalışacak. Aslında Fenerbahçe'nin de istediği bu. Pereira topu rakibe vermeyi seviyor. Bu noktadan bakıldığı zaman oyun Trabzon'da olacak ama skor Fenerbahçe'ye yakın gözüküyor.
'ÖNLEM ALACAK'
Hamsik Trabzon için çok önemli bir kayıp. Sezon başından beri iki takımın iki vazgeçilmezi var; Hamsik ve Gustavo… Trabzonspor'un oyun kurgusu içinde Hamsik'in görevleri, verimliliği ve oyun aklı çok ağır basıyor. Olmaması Fenerbahçe için büyük avantaj. Rakibi sadece Nwakaeme ve Bakasetas üzerinden oyun kurmaya mecbur bırakacak.
Fenerbahçe de buna önlem alacaktır. Trabzonspor'un işi kolay değil. Fenerbahçe bu maçta Mesut Özil'i kullanıyor. Rakip kaleye hızlı gitmek istiyorlar. Mesut'un hücumu yönetmesi, boş alana sarkan arkadaşlarını topa yönlendirmesi Fenerbahçe için kilit noktası.
Maçın dengeli geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un gole ulaşma süresi 40, Fenerbahçe'nin ise 26 saniye. Yani pas yapan bir takımla bir an önce rakip kaleye gitmek isteyen karşılaşacak. Hatay maçında 70'e 30 topu rakibe vermişti Fenerbahçe, buna rağmen 14 pozisyon buldu, 2 gol attı.
Bu maçta da böyle bir görüntü izleyebiliriz. Abdullah Avcı'nın belki de Siopis ile oynayıp, Fenerbahçe'nin hızlı hücumlarına karşı Berat'la birlikte baskı geliştirmesini seyredeceğiz.
'TRİBÜNLER GENÇ OYUNCULARI ETKİLER'
Taraftar çok önemli bir faktör. Fenerbahçe genç bir takım. 25-26 yaş ortalaması ile oynuyor. Muhakkak etkileneceklerdir. Trabzonspor'un önünde üst sıralardan bu maçtan sonra sadece Beşiktaş kalacak. Yollarını açmış olacaklar. Bu nedenle Fenerbahçe'nin ilk büyük karşılaşmasında kaybetmemesi önemli.
Fenerbahçe kanatlarını iyi savunursa rakibini de kilitler. Bu da hızlı hücumlar için elindeki silahları daha güçlü kılar.