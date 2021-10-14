Son dakika: Derbi için karar verildi! Dikkat çeken yorum: ’Vitor Pereira çok seviyor, Mesut Özil...’

Sezon başından beri Bakasetas vuruş tekniği ve asistleriyle büyük katkı verdi. Bu maçta da göstereceği performans sonuca etki edecektir. Kilidi Bakasetas ile Nwakaeme açacaktır.

Abdullah Avcı oyunu nasıl bir strateji ile oynayacak bunu bilmek olası değil. Yalnız sezon başından beri Fenerbahçe set oyununa karşı pozisyon üretmede sorunlar yaşıyor. Hatayspor karşılaşması bu maç için örnek olabilir mi?