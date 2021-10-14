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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Süper yaşlı lig

UĞUR ÇEM
Süper yaşlı lig

Türkiye, 28.5 yaş ortalamasıyla bu alanda Avrupa’da 3. sırada yer aldı. Demir Grup Sivasspor ise 30.9 ile en ihtiyar takım olarak liderliğe kuruldu!

Yabancıya şans vermede Avrupa'da başı çeken ligimiz (3.), yaş konusunda da zirveye oynuyor. Takımlarımızın transfer tercihleri, rakamlara acı fatura olarak yansıdı. Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi'nin (CIES) raporuna göre; Türkiye Süper Ligi, çok az bir farkla en yaşlı 3. lig oldu. Avrupa'daki 31 lig içerisinde yaş ortalamamız 28.5 olurken, 0.1 ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Ligi en ihtiyar lig olarak önümüzde yer aldı. İspanya La Liga da 4. en yaşlı lig (27.8) oldu.

İLK 20'DE TAM 4 TAKIMIMIZ VAR
Ligimizde DG Sivasspor, 30.9 ortalamayla tüm Avrupa'nın en yaşını almış takımı olarak dikkat çekti. Kıbrıs ekibi Tsarsko Selo 30.5, Yunan temsilcisi Anorthosis de 30.4 yaş ortalamayla 2. ve 3. oldu. İlk 20'de Karagümrük (29.9) 9'uncu olurken, Alanyaspor (29.3) 18, Çaykur Rize de 20. basamakta kendini en yaşlı takım olarak buldu.

KÖTÜNÜN İYİLERİ EZELİ RAKİPLER
Son yıllarda 30 yaş ve üstüne yatırım yapan ancak bunun yanlış olduğunun farkına varan Galatasaray ve Fenerbahçe, 26.8 yaşla Süper Lig'in en genç ortalamasına sahip durumuna geldi. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ise 28.5 yaş ortalamasıyla ligde orta sırada yer aldı. Bu rakamların ortaya çıkmasında sarı-kırmızılıların transferlerinin yaş ortalamasının 22.7, Kanarya'nın da 23.5 olması büyük rol oynadı.

Ömer ÜRÜNDÜL
Hâlâ övgüler yağdırıyoruz
BIZIM ligimizde hem yaş vasatisi yüksek hem de fizik güç ve tempo çok düşük. Avrupa'nın bilhassa üst düzey liglerininin yanı sıra son Avrupa Şampiyonası'nı ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını göz önüne aldığımızda aramızdaki farkın giderek büyüdüğünü net şekilde görüyoruz. Bütün bu net farklılığı gösteren maçlar, herkesin evinde televizyon vasıtasıyla geldiği halde hâlâ fizik gücü çok düşük yıldız futbolculara övgüler yağdırıyoruz. İşte gerçekler bunlar.

Bülent TİMURLENK
Genç kadrolar mümkün değil
FUTBOLDA bir takımın ideal yaş ortalaması 25-28 aralığıdır. Bunu 23'e düşüren de 29 ortalamayla oynayanı da var. Türkiye'de başta Üç Büyükler olmak üzere geçmişlerinden gelen bu kadar büyük borç varken, transferde genç kadrolar kurabilmek mümkün değil. Birçok takım, Türkiye'de ikinci baharını yaşamaya çalışan tecrübeli ve kaliteli futbolcuları transfer etmek zorunda. Süper Lig konservatuvar değil, açık hava sahnesi. Süper Lig'de genç oyuncu yetiştirilmez, sahneye çıktığı zaman detone olmayan, söylediği şarkının hakkını veren ya da çalan müzisyen gibi sahada da yüksek performans ve iş bitirici kalite ararsın.

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