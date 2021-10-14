Trabzonspor’da iç transfer hareketliliği! 4 oyuncuyla anlaşma sağlandı

Süper Lig'de bu sezon kadrosuna Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Cornelius gibi isimleri katan Trabzonspor, ligde uzun süredir hasretini çektiği şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ligin ilk 8 haftasında etkileyici bir performans sergileyen bordo-mavililer, 18 puanla 2. sırada yer alıyor.
Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe derbisinden lider dönmek isteyen Karadeniz ekibinde Marek Hamsik'in sakatlığı moralleri bozmuştu.
Bu sırada yerli rotasyonu için iç transferde hareketli günler yaşayan bordo-mavililer, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler ve Murat Cem Akpınar'ın sözleşmelerini uzatma konusunda anlaşma sağladı.