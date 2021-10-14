Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da iç transfer hareketliliği! 4 oyuncuyla anlaşma sağlandı
Giriş Tarihi: 14.10.2021 19:08

Trabzonspor'da iç transfer hareketliliği! 4 oyuncuyla anlaşma sağlandı

Trabzonspor’da iç transfer hareketliliği! 4 oyuncuyla anlaşma sağlandı

Süper Lig'de bu sezon güçlü bir kadro oluşturan Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 18 puan toplayarak 2. sıraya oturdu. Lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer, hafta sonu oynanacak derbiyi kazanarak liderlik koltuğunu almak istiyor. Öte yandan iç transferde hareketli günler geçiren Karadeniz ekibi, 4 futbolcuyla sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı.

Süper Lig'de bu sezon kadrosuna Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Cornelius gibi isimleri katan Trabzonspor, ligde uzun süredir hasretini çektiği şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ligin ilk 8 haftasında etkileyici bir performans sergileyen bordo-mavililer, 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe derbisinden lider dönmek isteyen Karadeniz ekibinde Marek Hamsik'in sakatlığı moralleri bozmuştu.

Bu sırada yerli rotasyonu için iç transferde hareketli günler yaşayan bordo-mavililer, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler ve Murat Cem Akpınar'ın sözleşmelerini uzatma konusunda anlaşma sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı! 13 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları nedir?
Son dakika haberi: 20 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti!
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
Son dakika haberi... 3600 ek göstergede flaş adım! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
YKS 2. ek tercih kılavuzu yayınlandI! ÖSYM 140 puan alanlar için YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan o bildiri hakkında olay sözler! 'Kasıtlı karar veren o iki hakem...'
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
2022 asgari ücret zammı için geri sayım! HAK-İŞ asgari ücret zam talebini açıkladı
Son dakika haberi: 24 yaşındaki Sena öldürülmeden önce bunları söylemiş: Gofret sana emanet
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da iç transfer hareketliliği! 4 oyuncuyla anlaşma sağlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA