Son dakika haberi... Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen ara, Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte sona erdi. Ligde bu sezon iyi sonuçlar alamayan Başakşehir, Aykut Kocaman ile yollarını ayırmış ve Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmişti.
Yeni takımının başında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkan genç teknik adam, karşılaşmanın ilk 45 dakikasında tam not almayı başardı.
Beşiktaş'a karşı ilk yarıda üstünlük kuran Başakşehir, rakibinin güçlü oyununa izin vermedi ve oyunun kontrolünü eline alabildi. İlk yarının son dakikalarında gelen gol, Başakşehir'in yüzünü güldürdü.
Bu sezon 6 maçta 5. golünü atan Stefano Okaka, Beşiktaş ağlarını da boş geçmedi. Hafta içi oynanacak Sporting maçı nedeniyle rotasyonlu bir kadro sahaya süren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda beraberliği yakaladı.
Karşılaşmayı, cezası nedeniyle tribünlerden takip eden Sergen Yalçın, ikinci yarıda yapılan değişikliklerle birlikte beraberliğin yakalanmasına oldukça sevindi.
Beşiktaş'ın golünden sonra karşılaşma 1-1 devam ederken, mücadelenin devre arasında A Spor'da konuşan Erman Toroğlu, Sergen Yalçın'ı eleştirirken, Emre Belözoğlu'nu ise övdü.
İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...
Ne Beşiktaş eski Beşiktaş, ne Başakşehir eski Başakşehir! Başakşehir, üzerindeki ölü toprağını atmış. Teknik adam değişikliği belli.
Bu sene Beşiktaş'ın işi çok zor. Beşiktaş'ta eskiden olan o yırtıcılık yok. 'Beşiktaş ilk yarıda bunu iyi yaptı diyebiliyor' muyuz?
Sergen Yalçın ''hedefim Avrupa değil'' diyor, o zaman Beşiktaş yönetimi bu transferleri neden yaptı?
Beşiktaş takımına kimin formasını giydirirsen giydir dördüncü olur. Ben anlamadım Sergen'in açıklamalarını, kendisi ne der onu merak ediyorum.