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Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:18 Son Güncelleme: 15.10.2021 10:20

Son dakika: Galatasaray'ın 5 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Muslera ve Yedlin detayı

Son dakika: Galatasaray’ın 5 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Muslera ve Yedlin detayı

Son dakika... Yaz transfer döneminde kadrosunu genç futbolcularla güçlendiren Galatasaray, yeniden yapılanma sürecini devre arasında da sürdürecek. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in raporları doğrultusunda ocak ayında yerli operasyonuna başlıyor. Kış transfer döneminde gönderilmesi beklenen De Adre Yedlin'in yerine 4 alternatif isim belirleyen Cimbom, Muslera'yı yedekleyecek kaleciyi de buldu. İşte detaylar...

Son dakika...Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, yeni yönetimin gelişiyle birlikte takımda gençleştirme operasyonu yapmıştı. Gelecek vaadeden gençleri transfer eden sarı-kırmızılılar, devre arasında da aynı politikayı benimseyecek. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda sağ bek ve kaleye yerli takviyeler yapılacak. De Andre Yedlin ile yollar ayrılacak ve listede yer alan 4 isimden biri ile sözleşme imzalanacak. Muslera'yı yedekleyecek kaleci de bulundu.

Galatasaray devre arası transfer çalışmalarını şimdiden sürdürüyor. De Andre Yedlin'in performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılı takım, devre arasında ABD'li futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı takımda sağ bek tranfseri için Süper Lig ve TFF 1. Lig forması giyen 4 futbolcu gündemde. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bu isimlerden biri Galatasaray forması giyecek.

İşte Fanatik'te yer alan haberin detayları ve o 4 isim...

BÜNYAMİN BALCI - ANTALYASPOR

21 yaşındaki sağ bekin kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.80 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 3.8 milyon euro.

Antalyaspor'un bu oyuncu için beklentisi 3-4 milyon euro civarında. Terim oyuncuyu yakından takip ettiriyor. Adaylar arasındaki en zor transfer olarak dikkat çekiyor.

İSMAİL ÇOKÇALIŞ - BURSASPOR

Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği 21 yaşındaki oyuncu uzun bir sakatlık dönemini atlattı. Bu haftalardan sonra göstereceği performans transfer sürecini etkileyecek.

Yeşil-Beyazlı kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALİ ÜLGEN - SAMSUNSPOR

Galatasaray altyapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu için sezon başı girişimde bunuldu ancak sonuç çıkmadı. Ülgen, 2 milyon TL karşılığında Ankaraspor'dan Samsunspor'a transfer olmuştu.

Bu sezon TFF 1. Lig'de dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig ekipleri oyuncuyu yakından takip ediyor. Galatasaray'ın da tekrar gündemine gelebilir.

CEBRAİL KARAYEL - ALTAY

27 yaşında bu sezon Altay formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Denizli oyucusuyla bir çok takımın ilgilendiğini açıklamıştı. Cebrail'in kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

KALEYE İRFAN CAN EĞRİBAYAT!

Muslera'ya yerli alternatif arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasına Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can Eğribayat yer alıyor.

Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, yerli bir kaleci konusunda ısrarcı. Bu talebini yönetime tekrar ileten deneyimli hoca, 23 yaşındaki eldivenin devre arasında alınmasını istiyor.

Göztepe, yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan 4 milyon euro talep etmişti. Bu bonservis bedelinde indirim yapılması durumunda İrfan Can sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

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