Son dakika: Galatasaray’ın 5 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Muslera ve Yedlin detayı

Son dakika...Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, yeni yönetimin gelişiyle birlikte takımda gençleştirme operasyonu yapmıştı. Gelecek vaadeden gençleri transfer eden sarı-kırmızılılar, devre arasında da aynı politikayı benimseyecek. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda sağ bek ve kaleye yerli takviyeler yapılacak. De Andre Yedlin ile yollar ayrılacak ve listede yer alan 4 isimden biri ile sözleşme imzalanacak. Muslera'yı yedekleyecek kaleci de bulundu.