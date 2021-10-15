Marek Hamsik'in yaşadığı sakatlık sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahada yeni bir yaratıcı oyuncu arayışına girdi. Deneyimli çalıştırıcı, bu görev için Abdülkadir Ömür'ü kullanmayı düşünüyor.
58 yaşındaki hoca, tüm planlarını Marek Hamsik'in olmayacağı bir taktik diziliş üzerine yaparken, sadece Abdülkadir'in nerede oynayacağına karar vermedi.
Ömür, orta sahada görev alırsa 34 yaşındaki yıldız Gervinho 11'de sahaya çıkacak.
HAMSİK'TEN İYİ HABER YOK
Bu arada Slovakya'nın Hırvatistan ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın 41. dakikasında sakatlanan Marek Hamsik ile ilgili kulüpten açıklama geldi.
Yıldız oyuncunun sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği ve tedavi sürecinin başladığı duyuruldu.
34 yaşındaki oyuncu derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak bu tür sakatlıklarda 7-10 günlük dinlenme gerektiğinden son karar oyuncu ve Abdullah Avcı'da olacak.
BAKASETAS: TARAFTARA MUTLULUĞU VERECEĞİZ
Öte yandan Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas, kulüp dergisinin bu ayki konuğu oldu… Sezon sonunda şampiyon olarak bordo-mavili camiaya bu mutluluğu yaşatmak istediklerini belirten Yunan oyuncu, şunları söyledi:
"Burada insanlar biraz daha hızlı sinirlenebiliyorlar. Bunun aslında hava durumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum (Gülüyor). Çünkü bir anda hava güneşliyken bir anda başka bir hava durumuyla karşılaşabiliyorsunuz.
Şehrin içinde gezdiğiniz zaman insanların yüzündeki ifadelerden Trabzonspor'un kazanıp kazanmadığını görebiliyorsunuz. Bu yıl bizim için çok kritik bir sezon. Önemli başarılar kazanmayı hedefliyoruz. Trabzonspor taraftarlarına o mutluluğu vermek istiyoruz."